Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:01

Армен Хачатрян, заместитель председателя постоянной Комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности, заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что Ереван заключил «очень серьезные» соглашения о военно-техническом сотрудничестве и приобретении вооружений не только с Индией и Францией, но и с другими странами, «достигшими серьезного прогресса в военно-технической сфере». Называть эти страны Хачатрян не стал, отметив лишь, что речь идет о «сверхдержавах», имеющих развитый ВПК. «Во всяком случае, сегодня у нас, как уже известно, есть не только серьезные соглашения с Индией и Францией о военно-техническом сотрудничестве и приобретении оружия, но и соглашения со странами, которые являются сверхдержавами и добились серьезного прогресса в военно-технической сфере. Конечно же, мы не будем об этом говорить, скажем лишь, что это не только Франция и Индия», - сказал Хачатрян, подчеркнув, что «за последние год-два проведен больший объем работы», результаты которой будут видны уже в ближайшее время.

Хачатрян также отметил, что у Армении есть серьезные соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Россией, выполнившей только часть своих обязательств перед Ереваном. «Мы приобретаем оружие, которое можно считать самым современным, как минимум оружием четвертого и пятого поколений, - отметил депутат. - Мы не будем покупать использованное оружие. Мы серьезно проанализировали тактику современных войн и по горькому опыту 44-дневной войны знаем, какое оружие нам необходимо и какие страны имеют это оружие и готовы нам его продать. И с этими странами мы, безусловно, сотрудничаем». Как известно, Индия заключила контракты на поставку Армении самоходных и буксируемых артиллерийских установок, противотанковых ракет, контрбатарейных радаров, противотанковых систем, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов и некоторых других видов вооружения. По этим договорам Индия уже начала поставки большого количества оружия в Армению через Иран, включая артиллерийские установки и первую партию РСЗО «Пинака».

Также известно, что Армения ведет переговоры с Индией о покупке сверхзвуковых ракет BraMos и крылатых ракет «Пралай» с радиусом действия до 600 километров. В свою очередь, Франция заключила контракты на продажу Армении малогабаритных систем ПВО и радаров, а также уже поставила через Грузию 50 легких бронетранспортеров «Бастион». В прессе также промелькнули сообщения об армяно-французских переговорах, связанных с поставками других видов вооружений, в том числе самоходных артиллерийских комплексов «Цезарь».

Что же касается России, то она прекратила экспорт оружия в Армению осенью 2020 года после завершения 44-дневной Карабахской войны. Как уже сообщалось, начиная с 2021 года армянские официальные лица выражали в адрес России претензии по поводу недопоставок оружия на общую сумму 400 миллионов долларов. Но, как стало известно совсем недавно, Россия «частично» выполнила эти обязательства. По неподтвержденным данным, речь, в частности, идет о ракетах для реактивных систем залпового огня «Смерч». Как сообщил Сергей Копыркин, посол РФ в Ереване, в настоящий момент с Арменией ведутся переговоры по новым контрактам в сфере военно-технического сотрудничества. Из чего следует, что Россия стремится сохранить свои позиции в Армении и не желает, чтобы поставки на армянский рынок оружия перешли под контроль других экспортеров. В свою очередь, Ереван неоднократно заявлял, что стремится закупать только качественные вооружения, а потому обращаться к Москве не хочет.

В то же время остается неясно, в какой степени российский ВПК, сконцентрированный в последние два года на обеспечении потребностей своей армии, воюющей с Украиной, готов удовлетворить запросы Армении. Возвращаясь же к многозначительным намекам Армена Хачатряна, а также министра обороны Сурена Папикяна на то, что Армения, значительно преуспевшая в диверсификации закупок вооружений, ведет переговоры с некоей «сверхдержавой», уместно предположить, что, скорее всего, речь идет о США. Отметим в этой связи, что за последние годы консультации в военной сфере между Вашингтоном и Ереваном действительно усилились. Периодически армянскую столицу посещают высокопоставленные представители Пентагона, да и посланцы Армении также нередкие гости в Министерстве обороны США.