Захарова: Украине помогают потомки нацистов

Потомки нацистов находятся у власти в Германии, этим объясняется поддержка со стороны ФРГ президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, приводя в пример историю семьи нынешней главы германского дипведомства Анналены Бербок.

"Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов, - отметила Захарова. - 6 мая 2021 года в ходе конференции в "Атлантическом совете" (аналитическом центре в Вашингтоне) глава МИД ФРГ Бербок заявила: "По реке Одер проходит граница с Польшей, и мой родной дедушка воевал на этой реке, на этой границе, где-то зимой 1945 года. И в 2004 году я стояла на этом мосту, который, конечно же, был восстановлен между Польшей и Германией, когда Йошка Фишер в качестве министра иностранных дел ФРГ снова праздновал воссоединение Европы вместе со своим коллегой с польской стороны".

"В июне 2021 года в своей книге германский политик утверждала, что ее дед "был офицером вермахта в подразделении по ремонту зенитных орудий и прибыл на восточную сторону города Франкфурта-на-Одере при отступлении в январе 1945 года. При этом издание Bunte обнародовало выдержки из досье вермахта на деда главы МИД ФРГ - Вальдемара Бербок. А там отмечается, что он был ярым сторонником нацистов. Более того, полковник Бербок был "безусловным национал-социалистом", "полностью укоренился в национал-социализме". В 1944 году он должен был быть награжден Крестом военных заслуг с мечами - одной из самых престижных нацистских наград, которую выдавали за "специальные заслуги в условиях вражеского огневого воздействия или за особые заслуги в ходе военных действий", - написала российский дипломат.