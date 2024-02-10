Икрам Нур, автор haqqin.az 00:26

Израильская авиация продолжает наносить удары по граничащим с Египтом районам сектора Газа – городу Рафах, где укрываются около 1,5 миллиона мирных жителей. Премьер Нетаньяху «закусил удила» - и уж не в состоянии адекватно оценивать последствия своей военной активности. Битва за Рафах, или Рафиах, кому как удобнее началась только вчера, но ожесточенная битва за общественное мнение вокруг нее уже идет во всю.

Все было понятно, более того – совершенно логично вырисовывалось, что, когда закончит на севере – он начнет разбираться с югом сектора Газа. Израиль знал, что грядет Рафах – но правительство Нетаньяху отнеслось к гуманитарному, политическому и пропагандистскому обеспечению этой операции абсолютно наплевательски. На вопрос журналиста, куда могут отправиться более миллиона палестинцев, укрывающихся в Рафахе, Нетаньяху отметил, что Израиль «работает над детальным планом», и что он пытается «уберечь гражданское население от опасности. Я согласен с американцами. Мы обеспечим безопасный проход для мирных жителей, чтобы они могли уйти». То есть – ограничился общими словами. Как будто не было успешной международной пропагандистской кампании ХАМАС по поводу операции на севере сектора Газа, как будто не звучала критика со стороны США - и как будто не звучали предостережения Египта и других, пытающихся сохранить нормальные отношения с Израилем, арабских государств.

Жесткую реакцию Египта вполне можно понять. У него в конфликте Израиль-ХАМАС одна, но железобетонная логика - делайте с хамасовцами что хотите, хоть уничтожьте, мы только поаплодируем. Но не за наш счет. А сейчас он из-за волюнтаризма Нетаньяху вынужден строить песчаные баррикады на границе с сектором Газа и подтягивать туда большое количество танков и бронетехники. Чтобы избежать страшного – прорыва миллионной толпы палестинских беженцев на свою территорию. Ведь эти палестинские беженцы – что репейник, запустишь – потом обратно не возвратишь. А вместе с ними на египетскую территорию проникнет и ХАМАС. Что, вкупе с беженцами, для аль-Сиси – нож острый, и может стать той соломинкой, которая переломит спину египетскому верблюду. И что дальше? Вот об этих-то последствиях для региона в связи со своими действиями в Рафахе Нетаньяху отказывается думать категорически. Его сейчас несет на волне самого дешевого и низкопробного популизма: «война до победного конца», «полный разгром ХАМАС» и вот это все. Но война против ХАМАС – это, в первую очередь, комплексное сочетание военных, административных и политических шагов. Иначе она становится бесконечной, и кому как израильтянам это не знать.