Тегеран и Баку продолжают диалог

Посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави провел встречи с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым. Информация об этом распространена в телеграмм-канале посольства.

На встречах состоялся обмен мнениями о последних событиях и дальнейших перспективах двусторонних отношений.