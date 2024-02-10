Нетаньяху раскритиковал Байдена

Санкции США против лиц израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан могут привести к беспрецедентным последствиям для всей поселенческой деятельности, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает Axios.

Портал отмечает, что Нетаньяху опасается указа Байдена о санкциях в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и подрывающих безопасность в регионе.

Напомним, 2 февраля стало известно о намерении Байдена подписать соответствующий указ. Лица, попавшие в санкционный список, будут лишены доступа к собственности и финансам на территории США, им будет отказано в контактах с американскими компаниями, а также будут введены визовые ограничения.