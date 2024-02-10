В Израиле появятся враждебные СМИ

Парламент Израиля (Кнессет) утвердил в первом чтении 25 голосами против 4 законопроект, который позволит властям запрещать в стране работу и вещание иностранных средств массовой информации, наносящих ущерб безопасности страны. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Согласно законопроекту, министр связи будет иметь право закрывать иностранные СМИ, работающие в Израиле, и конфисковывать их оборудование, если Министерство обороны определит, что их деятельность наносит "реальный ущерб безопасности государства", отмечает издание.

Утром 12 февраля государственная радиостанция Kan сообщила, что израильский кабмин одобрил в ходе телефонного опроса черновой вариант законопроекта. По ее информации, это было сделано после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила 11 февраля, что несколько недель назад военнослужащие в ходе операции в секторе Газа обнаружили персональный компьютер, данные с которого доказывают связь журналиста Al Jazeera с правящим в анклаве ХАМАС и его активность в боевом крыле палестинского движения.