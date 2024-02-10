Маск назвал безумием продление помощи Киеву

Предприниматель Илон Маск считает безумием идею не допустить возможности прекратить помощь Украине при следующем президенте США.

"Это безумие", - написал Маск на странице в X, опубликовав у себя на стене заявление сенатора Джеймса Дэвида Вэнса (республиканец от штата Огайо).

Ранее Вэнс отмечал, что пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, рассматриваемый в Сенате Конгресса США, предусматривает выделение средств Киеву до конца сентября 2025 года. По словам сенатора, бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на выборах к этому времени "почти год" будет занимать высший государственный пост США. Сенатор подчеркнул, что в случае принятия Трампом решения о "прекращении или приостановке финансовой поддержки войны в Украине с целью мирного урегулирования конфликта" демократы могут представить это нарушением закона и попытаться начать процедуру импичмента.