Зеленский собрался в турне

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. В частности, он хочет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Неназванные источники издания рассказали, что Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин в рамках этой поездки. "Ожидается, что украинский лидер примет участие в ежегодной конференции в Мюнхене, которая пройдет с четверга по воскресенье (с 15 по 18 февраля - ред.)", - приводит Bloomberg слова собеседников.

Один из источников отметил, что в ходе визитов президент, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

При этом, по информации Bloomberg, обсуждаются также встречи в Лондоне, хотя команда Зеленского сосредоточена на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности.