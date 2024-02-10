Германия достигнет цели НАТО по тратам на оборону

Германия в 2024 году впервые достигнет цели НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону и в будущем не отступит от нее. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине.

Канцлер добавил, что сейчас Германия располагает средствами из специального фонда на оборону объемом €100 млрд, который уже освоен на 80%.

По заверениям Шольца, Вооруженные силы ФРГ уже сейчас в состоянии осуществлять заказы со сроком исполнения «в конце 2020-х и 2030-х годов». «Таким образом, Германия точно будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе», - сказал он.

«Я полагаю, что все европейские страны - члены НАТО будут выполнять эти критерии», - добавил канцлер.