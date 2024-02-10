Чехия не хочет впускать россиян

Министерство иностранных дел Чехии предложило продлить запрет на выдачу виз и вида на жительство для граждан России и Беларуси. Введенные ранее правила действуют до 31 марта текущего года, и ведомство хочет сделать запрет бессрочным. Об этом сообщает Ceske Noviny.

Россияне и белорусы, у которых уже есть разрешение на проживание, не подпадают под эти правила.

Правительство Чехии прекратило выдачу виз российским гражданам, за исключением гуманитарных случаев, сразу после начала российского вторжения в Украину. Также им запретили безвизовый транзит через чешские аэропорты.