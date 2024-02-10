Госслужба по мобилизации отмечает день своего основания

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу поделилась заявлением по случаю 12-летия со дня своего основания.

«В результате реформ, проведенных в военной сфере, указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 13 февраля 2012 года была создана Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу. Госслужба неизменно старалась выполнить ответственные и почетные задачи, определенные Верховным главнокомандующим.

Со дня своего основания Госслужба добилась успехов в таких сферах, как мобилизационная подготовка и организация мобилизационной работы, первичный воинский учет граждан, подготовка к срочной действительной военной службе и призыву на военную службу, воспитание молодежи в духе военного патриотизма, одновременно прием и рассмотрение обращений граждан, обеспечение удовлетворенности граждан, совершенствование законодательной базы, борьба с коррупцией, пополнение своих рядов более квалифицированными и образованными кадрами, укрепление материальной и технической базы и т.д. В рамках процесса строительства армии в стране успешно реализуется формирование современного механизма регулирования призыва и мобилизации.

Руководство президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева страной характеризуется экономическим развитием независимого Азербайджана, строительством армии, расширением масштабов реформ и достижением успехов в других стратегически важных областях. В результате мудрой политики и реформ, осуществленных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженных президентом Ильхамом Алиевым, ВС Азербайджана день ото дня укрепляются, повышают свою боеспособность.

В целях обеспечения выполнения соответствующих указов президента о призыве граждан на действительную военную службу Госслужба успешно осуществляет призыв взрослых граждан в соответствии с законом и передачу их в воинские части, в которые они призваны служить.

В соответствии с утвержденным планом в ходе 44-дневной Отечественной войны был успешно осуществлен набор офицеров запаса в состав азербайджанской армии, обеспечение необходимого количества военной техники на основе заказов Вооруженных сил.

Принятие серьезных шагов по борьбе с коррупцией и взяточничеством в стране выявило необходимость принятия срочных мер в этом направлении со стороны Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. В целях усиления правовой пропаганды в сфере борьбы с коррупцией и минимизации подобных случаев Госслужбой реализованы соответствующие меры, предприняты решительные шаги в отношении выявленных недостатков, в настоящее время работа в этом направлении продолжается.

Человеческий фактор играет важную роль в центре политики, проводимой сегодня в Азербайджане, где главной целью является служение гражданам. В ходе приемов, проводимых руководителем Госслужбы в различных регионах республики, ряд обращений граждан решается на месте, регистрируются требующие расследования и принимаются соответствующие меры по их реализации.

Задача воспитания молодого поколения в духе верности Родине, уважения к национальным обычаям и традициям, готовности в любой момент бороться за независимость и территориальную целостность Азербайджанской Республики начинается с подросткового возраста. В соответствии с деятельностью службы в целях воспитания молодежи в духе военного патриотизма в различных регионах республики регулярно организуются воспитательные встречи с участием профильных государственных учреждений и представителей общественности, членов семей шехидов, ветераны войны и учащиеся старших классов.

Госслужба всегда чутко относится к семьям шехидов, ветеранов войны и их обращениям. Так, 21 участник Отечественной войны, успешно прошедший проверку знаний и физической подготовки, был принят на работу.

Сегодня долг каждого сотрудника Госслужбы – верность Родине, забота о людях, а главное – уважение национальных и моральных ценностей», – сказано в сообщении.