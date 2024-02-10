Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) в понедельник опубликовал оценочный отчет по Азербайджану. В отчете была оценена и признана приемлемой работа, проделанная в Азербайджане за последние пять лет по нескольким критериям оценки, достигнутые достижения, а также упомянуты рекомендации по будущей работе в этих областях.

Среди них высокую оценку получили результаты по критерию расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма.

В докладе говорится: «MONEYVAL отмечает, что Азербайджан достиг высокого уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма, и власти продемонстрировали свою способность успешно расследовать преступления, связанные с финансированием терроризма. (Оценки были вынесены по семи таким делам за соответствующий период). Аналогичным образом Азербайджан достиг высокой эффективности в международном сотрудничестве, а возможности государственных органов оказывать конструктивную помощь и обращаться к другим странам были высоко оценены».

Впервые работа MONEYVAL по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма в Азербайджане, получила высокую оценку.