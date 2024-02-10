Совет Европы высоко оценил Азербайджан эхо громкого доклада
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) в понедельник опубликовал оценочный отчет по Азербайджану. В отчете была оценена и признана приемлемой работа, проделанная в Азербайджане за последние пять лет по нескольким критериям оценки, достигнутые достижения, а также упомянуты рекомендации по будущей работе в этих областях.
Среди них высокую оценку получили результаты по критерию расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма.
В докладе говорится: «MONEYVAL отмечает, что Азербайджан достиг высокого уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма, и власти продемонстрировали свою способность успешно расследовать преступления, связанные с финансированием терроризма. (Оценки были вынесены по семи таким делам за соответствующий период). Аналогичным образом Азербайджан достиг высокой эффективности в международном сотрудничестве, а возможности государственных органов оказывать конструктивную помощь и обращаться к другим странам были высоко оценены».
Впервые работа MONEYVAL по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма в Азербайджане, получила высокую оценку.
За последние годы результаты уголовных дел, проводимых Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики по фактам финансирования терроризма и связанных с ним преступлений, значительно превышают аналогичную среднюю статистику государств-членов.
Примечательно, что среди стран, чьи оценочные отчеты были опубликованы MONEYVAL в течение прошлого года, Азербайджанская Республика стала единственной страной, получившей оценку с высоким показателем эффективности расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма.
Несмотря на нахождение в сложном геополитическом пространстве, стабильность и мир, установленные в результате успешной государственной политики, а также решительная работа, проводимая в последние годы в направлении борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, делают Азербайджан привлекательной страной для инвестиции и туризма на международной арене, «островком безопасности», как выразился глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.