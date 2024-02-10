Иран теперь достанет до Америки?

Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые осуществил пуск баллистической ракеты большой дальности корабельного базирования, сообщил командующий силами КСИР Хоссейн Салами.

Он отметил, что успешное испытание значительно повысило боеспособность КСИР. «Баллистическая ракета большой дальности была успешно запущена с военного корабля в ходе совместной работы воздушно-космических сил КСИР и ВМС КСИР», — заявил Хоссейн Салами, которого цитирует IRNA.

Салами утверждает, что с учетом такого вооружения КСИР сможет поражать «любые цели в различных районах мира».