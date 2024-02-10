Подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана 13 февраля в ответ на провокацию, совершенную вчера ВС Армении, была проведена «Операция возмездия». Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Согласно информации, полностью уничтожен боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, откуда вчера были обстреляны азербайджанские военнослужащие ГПС.

Есть сообщения о потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста.

«На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной азербайджано-армянской границе, отныне в ответ последуют более серьезные и решительные меры», - говорится в сообщении ГПС.