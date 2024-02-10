Так, Трамп в случае победы планирует введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая. Опрошенные The Washington Post экономисты предположили, что подобное давление нанесет ущерб американским компаниям, лишив их большей части своей доли на рынке Китая и других стран. Предложение Трампа практически сведет к нулю торговый оборот в размере $575 млрд, отметил Bloomberg.

В то же время риторика Трампа может усилить давление на Байдена, вынудив принять более жесткие меры в преддверии дня выборов, подчеркивает агентство. Кроме того, действующий президент знает, что жесткая позиция по отношению к Китаю доказала свою эффективность в победе на прошлых выборах. Байден, возможно, не собирается вводить ничего столь радикального, как тарифы Трампа, но у него есть множество новых ограничений — от запрета на доступ и передачу данных до электромобилей — и ему не нужно ждать, пока американцы придут на выборы, прежде чем вводить запреты, пишет Bloomberg.

У официальных лиц в Китае нет четких предпочтений в отношении того, кто придет к власти в США. Однако несколько китайских чиновников заявили агентству, что Трамп «непредсказуем и часто агрессивен», но также любит заключать сделки и может подорвать усилия Байдена по работе с союзниками США.

«Они оба представляют большую угрозу», — считает профессор Университета международного бизнеса и экономики в Пекине и советник Минторговли Китая Санг Байчуань. По его мнению, подход Трампа «Америка прежде всего» может создать возможности для «прорыва антикитайского экономического круга», в то время как Байден способен исключить КНР из цепочек поставок технологий. Но в любом случае Пекин столкнется с американским президентом, общая стратегия которого заключается в «исключении и сдерживании развития Китая», добавил советник.