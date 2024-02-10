В Японии впервые вывели свинью, чьи органы можно будет пересадить человеку

В Японии успешно вывели генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе без отторжения можно будет пересадить человеку. Об этом объявила компания PorMedTec, работающая под эгидой Университета Мэйдзи.

Изначально соответствующая технология выращивания генетически модифицированных свиней в целях ксенотрансплантации (пересадка органов животных в тело человека - ред.) была разработана в США местной биотехнологической компанией. Японские специалисты смогли успешно клонировать поросенка, используя импортированные из США клетки. Подчеркивается, что это первый случай, когда на территории Японии родилась генно-модифицированная свинья, органы которой в перспективе планируется пересадить человеку.

"Мы рады, что поросенок благополучно родился, но это только начало. Мы рассчитываем продвинуть дискуссию о клиническом применении ксенотрансплантации в Японии. Мы продолжим наши исследования, сосредоточившись в первую очередь на безопасности, в то же время продолжая обсуждать вопросы, связанные с этикой", - сообщил профессор Университета Мэйдзи и директора компании PorMedTec Хироси Нагасима.

Уже в 2024 году японские специалисты предполагают начать пересадку органов генетически модифицированной свиньи в тело обезьяны - промежуточный шаг между пересадкой в тело человека.

В США осенью 2023 года провели вторую в мире операцию по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи в тело человека с терминальной стадией сердечной недостаточности. Операция позволила ему прожить еще шесть недель, однако в результате 58-летний мужчина умер. Проводившие операцию специалисты Мэрилендского университета признали, что в конечном итоге началось отторжение пересаженного сердца.

Так называемой ксенотрансплантации долгое время мешало то, что иммунная система отторгает чужеродные ткани. Биологи приблизились к решению этой проблемы лишь в начале прошлого десятилетия благодаря генной инженерии. В то же время соответствующие исследования сопровождаются многочисленными спорами, в первую очередь, этическими.