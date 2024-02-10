На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в отеле в Наримановском районе города Баку.

В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что в связи с информацией на место прибыли силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска.

Было установлено, что возгорание произошло в электровыключателях на первом этаже пятиэтажного отеля общей площадью 4 500 кв.м. Благодаря оперативному вмешательству огнеборцев пожар удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться на здание гостиницы.

Мать и ребенок, 2024 года рождения, оказавшиеся в беспомощном состоянии во время пожара, были спасены сотрудниками МЧС и переданы бригаде скорой медицинской помощи.