Российские заводы поставляли продукцию в США

В качестве основания для национализации ведомство назвало незаконную приватизацию предприятий в 1990-х, а также поставки продукции в США. Это следует из иска Генпрокуратуры к владельцам заводов Юрию и Людмиле Антиповым, а также их компании «Эталон», пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

В нем говорится, что активы заводов были выведены за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны». До приватизации заводы вместе с оборонными предприятиями входили в тесно связанную кооперационную группу «по выпуску систем и элементов вооружения».

Согласно правилам приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче предприятий в частную собственность относилось к полномочиям правительства России. Однако кабинет министров такого решения по поводу ЧЭМК не принимал — приватизация была утверждена местными властями, утверждает Генпрокуратура.

После получения 100% акций ЧЭМК в феврале 2023 года Юрий Антипов оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания Эталон», после чего три завода, «представляющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны», попали под контроль резидентов «недружественных» государств. В частности, канадско-швейцарской RFA International, которая является трейдером ЧЭМК.