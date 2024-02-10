Арестовича заметили в Монако видео
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович «засветился» в Монако.
Арестовича заметили украинские журналисты. Он прогуливался в компании неизвестного мужчины в районе Монте-Карло, известного своими казино.
На кадрах видно, что Арестович заметил съемку и это ему не понравилось. Он потребовал прекратить снимать.
Арестовича заметили в Монако pic.twitter.com/VX4pLM9UHH— Newsfeed (@Newsfeed883920) February 13, 2024
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