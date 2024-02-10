Азербайджанский военнослужащий был поражен снайперской пулей

Военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана Парвиз Халилзаде, поступивший вчера вечером в госпиталь, был прооперирован. В результате операции успешно удалено металлическое инородное тело. Об этом заявил заведующий отделением Республиканской нейрохирургической больницы Расим Гулиев, говоря о состоянии военнослужащего, пострадавшего в результате военной провокации Армении.

По его словам, пациент поступил в тяжелом состоянии.

«Операция длилась час. В настоящее время его состояние улучшается, лечение продолжается. Из тела пациента был извлечен инородный предмет - снайперская пуля зарубежного производства», - отметил он.

Раненый военнослужащий, солдат Парвиз Халилзаде 2000 года рождения, был доставлен вчера в Республиканскую нейрохирургическую больницу на военной машине скорой медицинской помощи ГПС.

По словам главврача Республиканской нейрохирургической больницы Эльчина Ибрагимова, при первичном осмотре у пациента были обнаружены огнестрельные ранения в области позвоночника, после оказания первой помощи пациенту провели экстренную хирургическую операцию, пуля извлечена.

Врач отметил, что сейчас состояние Халилзаде удовлетворительное, лечение продолжается.

12 февраля около 13:37 на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, с позиции Вооруженных сил Армении, расположенной в направлении населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы в районе села Коллугышлаг Зангиланского района. В результате провокации ранен военнослужащий Государственной пограничной службы солдат Парвиз Халилзаде.