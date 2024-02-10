Ответ России на изъятие ее активов будет «жестким». Москва будет относиться к Западу как к ворам, заявила 13 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это воровство. Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит. Действительно, мы видим различные способы, возможно, не отыграть назад, но каким-то образом поиграться в этой истории, потому что они поняли, что наш ответ, как и на все предыдущие заходы, будет чрезвычайно жестким. ...Когда они это поняли, тогда они начали пытаться наконец-то просчитать, во что им это обойдется, кто именно попадет в ответные меры, а ответные меры будут, еще раз подчеркну, крайне жесткими. Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», - цитирует ТАСС представителя МИД России.