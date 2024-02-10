Бизнес из России жалуется на проблемы с платежами в Турции

Российские предприниматели с начала года столкнулись с ужесточением ограничений в проведении платежей в Турции, сообщает РБК, ссылаясь на опрошенных предпринимателей.

Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям еще с 2022 года, но тогда это делалось точечно, а проблемы возникали у людей, связанных с лицами и компаниями, в отношении которых введены антироссийские санкции. На сегодняшний день, по словам собеседников РБК, ситуация значительно ухудшилась.

«Эти случаи [блокировки платежей] неединичные, они достаточно обширные. Такая проблема есть, с ней столкнулось большое количество людей, которые торгуют с Турцией, с турецкими компаниями, где участвуют турецкие банки в расчетах», — рассказал президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов.

Речь не идет об автоматической блокировке вообще всех платежей, которые поступают из России. Ограничения, по его словам, действуют в «ручном» режиме. Некоторым компаниям из России рекомендуют прекратить обслуживание в турецких банках. «Но это не выглядит так, что в одностороннем порядке закрывают счет и пишут об этом письмо. Нет. Пишут, как правило, рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, что в силу сложившихся обстоятельств мы вам хотели предложить пока закрыть счет в нашем банке. Они дают время, как правило, на вывод средств и на другие организационные моменты, чтобы компания не пострадала финансово или в ином плане», — рассказал Аюпов.

Банки ужесточают политику работы с российскими корпоративными клиентами под влиянием указа президента США Джо Байдена от 22 декабря 2023 года, который накладывает ограничения на зарубежные банки и прочие финансовые организации, причастные к сделкам, связанным с поставками для российского ВПК. По словам собеседников РБК, банки в Турции опасаются столкновения с негативными последствиями этого указа в случае, если они продолжат работать с российскими организациями.