Конституционный суд рассматривает итоги выборов президента Азербайджана
13 февраля проходит заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики под председательством Фархада Абдуллаева.
На заседании в порядке особого конституционного производства рассматривается конституционное дело по материалам, полученным от Центральной избирательной комиссии по итогам внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики, состоявшихся 7 февраля 2024 года.
Окончательные результаты президентских выборов были объявлены ЦИК 11 февраля. Ильхам Алиев победил, набрав 92,12% (4 567 458) голосов. Согласно данным ЦИК, Захид Орудж набрал 2,17% голосов (107 632 голоса), Фазиль Мустафа - 1,99% (98 421 голос), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 411 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 643 голоса), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 885 голосов), Фуад Алиев - 0,54% (26 517 голосов).
Явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.
В соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджанской Республики избранный президент приносит присягу в течение трех дней со дня официального объявления Конституционным судом результатов президентских выборов.