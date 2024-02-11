Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала фиктивным решение Министерства внутренних дел (МВД) России объявить ее в розыск, сообщает ERR.

По ее словам, фиктивный ордер на арест не заставит Эстонию замолчать.

«Мы продолжим предпринимать те шаги, которые предпринимали до сих пор, – поддерживать Украину, укреплять европейскую оборону», – заявила Каллас.

13 февраля МВД РФ объявило премьер-министра Эстонии в розыск по уголовной статье. Кроме того, в розыск был объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. К карточке прилагается фото политика, он также разыскивается по уголовной статье.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Каллас и Петеркоп «объявлены МВД России в розыск за уничтожение памятников советским воинам». Премьер-министр Эстонии и госсекретарь республики «ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.