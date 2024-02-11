Россия объявила в розыск Каю Каллас обновлено 20:31
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала фиктивным решение Министерства внутренних дел (МВД) России объявить ее в розыск, сообщает ERR.
По ее словам, фиктивный ордер на арест не заставит Эстонию замолчать.
«Мы продолжим предпринимать те шаги, которые предпринимали до сих пор, – поддерживать Украину, укреплять европейскую оборону», – заявила Каллас.
13 февраля МВД РФ объявило премьер-министра Эстонии в розыск по уголовной статье. Кроме того, в розыск был объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. К карточке прилагается фото политика, он также разыскивается по уголовной статье.
В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Каллас и Петеркоп «объявлены МВД России в розыск за уничтожение памятников советским воинам». Премьер-министр Эстонии и госсекретарь республики «ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
*** 12:24
Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, сообщает "Медиазона" со ссылкой на базу розыска ведомства.
В базе не указано, по какой статье разыскивают Каллас. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требовал у подчиненных проверить действия властей Эстонии в связи со сносом памятника в виде танка Т-34 в эстонском городе Нарва близ границы с Россией.
Помимо Каллас, в базе розыска оказались больше сотни чиновников и политиков из Восточной Европы, против которых возбудили уголовные дела после сноса советских монументов в их странах. Среди них — две трети прошлого созыва Сейма Латвии, городские советы литовской Риги, Клайпеды и Вильнюса в Литве, Луцка и Ровно в Украине, мэр польского города Валбжих и замминистра госактивов Польши.