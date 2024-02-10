UNEC организует международную конференцию

23-26 мая 2024 года при организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), Центра Гейдара Алиева, Международного центра магистратуры и докторантуры, Общественного объединения «Региональное развитие» и при генеральном спонсорстве группы компаний Pasha Holding состоится VI Международная научная конференция исследователей в сфере экономики и управления (ISCEMR-2024).

Конференция этого года, организованная в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира», посвящена теме «Новая эпоха устойчивого развития: зеленая трансформация и климатическое финансирование». В рамках конференции помимо лекционных занятий и онлайн-семинаров в Центре Гейдара Алиева также пройдут панельные дискуссии по 3 актуальным темам.

Исследовательские работы, получившие положительную оценку научного комитета конференции, будут проиндексированы примерно в 30 научных базах данных мира (Web of Science, Scopus и другие).

Крайний срок отправки научных работ на конференцию – 15 апреля.

Подробную информацию можно получить на сайте конференции www.iscemr.com.