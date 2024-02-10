В Турции задержали россиянина

Полиция города Мерсин задержала находившегося в розыске гражданина России, который работал на площадке АЭС «Аккую» и имел поддельные документы, сообщает турецкое агентство IHA.

Полиция проводила операцию против террористической группировки «Исламское государство». Задержанный с инициалами Ю. А. был в списке на срочное задержание. При задержанном обнаружено поддельное удостоверение личности на иностранца с инициалами Р. К., уточняет агентство.

По решению суда подозреваемый помещен под арест. Других подробностей агентство не приводит.