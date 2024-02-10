Зурабишвили обвинили в создании радикальной оппозиции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили стремится не к созданию оппозиционного объединения за евроинтеграцию, а к тому, чтобы стать руководителем штаба «радикальной оппозиции», считает депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бека Давитулиани, его слова передает Sputnik Грузия.

Политик полагает, что у Зурабишвили была возможность достижения целей евроинтеграции, но она, по его мнению, сделала все возможное, чтобы помешать этому процессу. Давитулиани также отметил, что президент планирует дискредитировать институт президентских выборов, созданием радикальной оппозиционной платформы.

«Они знают это и обманывают своих избирателей, когда им говорят, что власть меняется после выборов. Их единственная цель — дискредитировать выборы и сразу после завершения начать кричать, как будто выборы были сфальсифицированы», — заявил Давитулиани.