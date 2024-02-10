Москва обратилась к Баку и Еревану

Москва призывает Ереван и Баку «к сдержанности» в связи с обострением ситуации на границе и надеется, что процесс подготовки мирного договора продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это тревожные новости, которые идут с линии соприкосновения [Азербайджана и Армении], обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы всячески избегать любых действий, которые другая сторона может посчитать как провокационные», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

«Будем очень внимательно наблюдать и продолжать наши контакты с обеими сторонами», - заявил он.

По мнению Пескова, «подобные происшествия как минимум не способствуют продвижению этого процесса (подготовки мирного договора) и приближению к моменту подписания мирного договора».

Он выразил надежду, что «этот процесс получит свое продолжение».