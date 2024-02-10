Лавров: Берн не заслуживает доверия

Попытки Швейцарии навязать посредничество по Украине не увенчаются успехом, Берн не заслуживает доверия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на XIII Ближневосточной конференции клуба "Валдай".

"Они (Швейцария - прим.) сейчас, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине, ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием", - сказал он.