Россия осталась без двигателей

Российская судостроительная отрасль осталась без двигателей для танкеров, газовозов и контейнеровозов после введения санкций за войну в Украине, которые перекрыли поставки иностранных движков в страну.

Речь идет прежде всего о судовых малооборотных двигателях мощностью 10–12 МВт, необходимых для крупнотоннажного судостроения, рассказали «Коммерсанту» осведомленные источники.

В связи с этим, как отмечают собеседники издания, Совет безопасности РФ предложил президенту Владимиру Путину запустить собственное производство мощных двигателей для кораблестроения. Партнером государства в этом проекте может стать «Синара», которая в 2024 году создаст для этого инжиниринговый центр и проведет научно-исследовательские разработки. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 190 млрд руб.

До этого основными поставщиками движков в Россию была немецкая MAN, швейцарская WINGD, японская Japan Engine Corporation и финская Wartsila. Российские же предприятия производят только двигатели с максимальной мощностью до 7,5 МВт.

Поставки нужных двигателей из Китая оказались также проблематичными, говорят источники «Коммерсанта». Они объяснили это тем, что китайцы изготавливают их по лицензиям «недружественных» стран и с использованием ключевых комплектующих из этих же стран.

До 2040 года России необходимо построить не менее 270 крупнотоннажных судов, часть из них уже строится, следует из данных Минпромторга. Для них потребуется не менее 414 судовых малооборотных двигателей мощностью свыше 10 МВт. Производство этих движков может быть размещено на площадке бывшего волгоградского машиностроительного завода «Красный Октябрь», который проходит процедуру банкротства.

На создание двигателя мощностью 12 МВт уйдет в лучшем случае пять лет, но есть вопрос, на какие суда он будет устанавливаться, поскольку в России «колоссальный дефицит верфей для строительства больших судов», говорит Надежда Малышева из PortNews.

«Параллельно с решением вопроса создания производства судовых двигателей важно решать задачи развития отечественного судостроения, чтобы у нас появилось больше мощностей под крупногабаритные суда», — отметила Малышева.