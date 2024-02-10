Киркоров приехал в Украину

По их данным, певец собирался встретиться с российскими военными, которые находятся на лечении в одном из госпиталей.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Киркоров приехал в Горловку (с 2014 года контролируется сепаратистами Донбасса - ред.), где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы.

«Я не переживаю, у меня есть моя страна. Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос, папа мой. Для меня очень важно ощущение тыла, который даете вы», — сказал Киркоров, обращаясь к пациентам больницы.

По информации Mash, артист привез гуманитарную помощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для детского центра, пообещал оплатить протезы трем бойцам.

Филипп Киркоров в декабре принял участие в «голой вечеринке», организованной блогером Настей Ивлеевой. Кадры с мероприятия вызвали широкий резонанс.