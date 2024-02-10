Москва и Тегеран создают энергомост Россия – Южный Кавказ – Иран

Прорабатывается проект создания энергомоста между Россией, Арменией, Азербайджаном и Ираном. Об этом заявил посол России в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости.

«Еще один проект - это создание энергомоста Россия-Закавказье-Иран, который подразумевает обмен и транспортировку электроэнергии между Россией, Арменией, Азербайджаном и Ираном в период пиковых нагрузок», - сказал российский дипломат.

Посол отметил, что Москва и Тегеран уже ведут соответствующие переговоры.