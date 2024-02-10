Госпитализирован и министр обороны Италии

В ночь на 13 февраля министра обороны Италии Гвидо Крозетто госпитализировали. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Минобороны.

Согласно информации, с утра он пришел в приемный покой больницы с сильными болями в груди. Его обследовали и решили госпитализировать.

Источники в больнице говорят, что это может быть перикардит (воспалительное заболевание тканевой оболочки сердца).

Глава МИД Италии Антонио Таяни пожелал Крозетто скорейшего выздоровления.

На днях главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем. Он сложил свои обязанности на время новой госпитализации. Ведомство временно возглавила его заместитель Кэтлин Хикс.