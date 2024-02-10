Южная Корея обещает сокрушительный удар

Республика Корея готова дать «сокрушительный ответ» на потенциальные провокации со стороны КНДР, которая недавно провела серию испытаний новых вооружений, в том числе управляемого снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм. Об этом сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

«Наши войска поддерживают высокую степень боеготовности и могут в любой момент дать сокрушительный ответ артиллерийским провокациям Северной Кореи. Мы ведем постоянный мониторинг развития северокорейских военных технологий и укрепляем возможности по сдерживанию и реагированию» - отметил на брифинге представитель КНШ полковник Ли Сон Чжун. Он добавил, что военное ведомство совместно с США в режиме реального времени отслеживало проводимые КНДР 11 февраля испытания новых вооружений.

11 февраля Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что академия национальной обороны КНДР разработала новый управляемый снаряд для РСЗО калибра 240 мм. Были проведены успешные испытания боеприпасов для оценки возможностей управления их траекторией и других параметров.

КНДР в последнее время проводит активную разработку новых вооружений, в том числе РСЗО. В 2023 году на вооружение Корейской народной армии были поставлены комплексы РСЗО калибра 600 мм, которые, как заявляют в Пхеньяне, могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия.