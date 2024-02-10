Kapital Bank предлагает получить соответствующий зарплате кредит

Так, для клиентов, получающих зарплату в размере 500 AZN, предлагается кредит до 11 300 AZN, в размере 750 AZN - до 16 900 AZN, в размере 800 AZN - до 18 100 AZN, в размере 1 000 AZN - до 22 600 AZN, в размере 1 350AZN - до 30 000 AZN.

Хорошая новость для тех, кто хотел получить кредит по карману. Первый банк Азербайджана, Kapital Bank, создает возможность для получения кредита, соответствующего заработной плате.

Также сотрудники, получающие заработную плату в Kapital Bank или других банках, могут получить кредиты наличными на срок до 59 месяцев с годовой ставкой начиная с 10,9%.

Чтобы воспользоваться предложениями по кредитам, соответствующим заработной плате, можно подать заявление онлайн или обратиться в ближайшее отделение Kapital Bank. Клиенты, имеющие действующие кредиты в других банках, также могут воспользоваться этим предложением.

Для дополнительной информации: https://kbl.az/prcfs

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.