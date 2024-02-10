Kapital Bank предлагает получить соответствующий зарплате кредит
Хорошая новость для тех, кто хотел получить кредит по карману. Первый банк Азербайджана, Kapital Bank, создает возможность для получения кредита, соответствующего заработной плате.
Так, для клиентов, получающих зарплату в размере 500 AZN, предлагается кредит до 11 300 AZN, в размере 750 AZN - до 16 900 AZN, в размере 800 AZN - до 18 100 AZN, в размере 1 000 AZN - до 22 600 AZN, в размере 1 350AZN - до 30 000 AZN.
Также сотрудники, получающие заработную плату в Kapital Bank или других банках, могут получить кредиты наличными на срок до 59 месяцев с годовой ставкой начиная с 10,9%.
Чтобы воспользоваться предложениями по кредитам, соответствующим заработной плате, можно подать заявление онлайн или обратиться в ближайшее отделение Kapital Bank. Клиенты, имеющие действующие кредиты в других банках, также могут воспользоваться этим предложением.
Для дополнительной информации: https://kbl.az/prcfs
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.