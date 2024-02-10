Канада отказала России
Канада отказалась экстрадировать в Россию бывшего сотрудника СС, нациста Ярослава Гунько.
Канада сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя странами (между Россией и Канадой), поэтому отказалась передать Гунько Москве.
Отметим, министр обороны России Сергей Шойгу дал указание подготовить обращение в Интерпол об экстрадиции Гунько из Канады.
Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду в парламенте была организована встреча с Ярославом Гунько. Спикер канадского парламента подал в отставку после распространения информации о том, что Гунько сотрудничал с СС.