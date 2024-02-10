За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 3 000 танков, что эквивалентно всему ее довоенному потенциалу. Но у Москвы достаточные резервы менее качественных бронемашин на складах для восполнения потерь на протяжении последующих лет, заявил один из ведущих мировых исследовательских центров - базирующийся в Лондоне Международный институт стратегических исследований.

По данным института, Украина также понесла большие потери с момента российского вторжения в феврале 2022 года, но поставки западной военной техники позволили ей сберечь запасы, одновременно повысив качество.

«Москва сумела разменять качество на количество, снимая с хранения тысячи старых танков со скоростью, порой достигавшей 90 машин в месяц», - говорится в ежегодном докладе «Военный баланс».

Накопленные Россией запасы означают, что Москва «потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и восполнять убыль танков из старых запасов, пусть и на более низком техническом уровне, независимо от ее способности производить новую технику», - говорится в докладе, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

По данным аналитиков, в России насчитывается 1 750 основных боевых танков, от Т-55, чей возраст исчисляется десятилетиями, до более современных Т-80 и Т-90. Еще 4 000 танков находятся на хранении.