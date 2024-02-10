Директор «Моссада» направится в Египет

Директор разведывательной службы Израиля "Моссад" Давид Барнеа во главе делегации направится в Египет на переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС. Об этом сообщил израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.

В переговорах также примут участие делегации США и Катара. Как отмечает портал, израильские чиновники заявили, что поступившее от ХАМАС предложение не предусматривает переговоров, делегация Израиля поедет на консультации с надеждой изменить эту позицию.

Как сообщила ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные дипломатические источники, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс и глава «Моссада», как ожидается, встретятся с высокопоставленными чиновниками Египта и Катара. По данным издания, цель дискуссий - возобновить переговоры по сделке для приостановки войны на Ближнем Востоке и освобождения заложников. При этом собеседник FT отметил, что стороны расходятся по таким вопросам, как установление постоянного перемирия, которое переговорщики хотели бы объявить после освобождения всех заложников, и вывод израильских войск из сектора Газа.