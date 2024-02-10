Баку о сроках пребывания российских миротворцев в Карабахе

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал вчерашнее заявление посла России в Баку Михаила Евдокимова, сказавшего , что Москва и Баку согласуют дату очередного раунда переговоров по поводу присутствия российских миротворцев в Карабах ском регионе Азербайджана.

«Как известно, согласно заявлению президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России от 10 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации в Азербайджанской Республике завершается в 2025 году.

После антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в регионе в прошлом году, возникла необходимость проведения регулярных встреч и обсуждений повседневной деятельности миротворческого контингента, их различных потребностей.

Вместе с тем, учитывая, что вооруженные силы Армении в течение последних 3 лет масштабно минировали территории Азербайджана, где размещены миротворцы, а также проблему неразорвавшихся боеприпасов на территории, есть необходимость проведения консультаций по осуществлению совместных усилий для устранения этих угроз», - сказал Гаджизаде.