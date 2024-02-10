Выгодная кампания на депозитные сейфы от «Халг Банка»

« Халг Банк » предлагает клиентам выгодную кампанию для хранения документов, наличных денег и других ценностей в депозитных сейфах банка.

В рамках кампании при аренде депозитного сейфа в «Халг Банке» клиентам будет предоставлена скидка до 30% на оплату стоимости месячной аренды. Кампания распространяется на филиал «Юбилей» в Баку и все филиалы «Халг Банка» в регионах. Данное предложение действует до 31 мая.

Стоимость аренды зависит от размера сейфа и срока аренды. Ежемесячная арендная плата начинается от 3,5 маната.

Информацию о продуктах и услугах «Халг Банка» можно получить в филиалах банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 Информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.