Маск против новой помощи Украине: Путин «не может проиграть»

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что «нет никакого шанса», что президент РФ Владимир Путин может проиграть войну против Украины. Он также выступил против принятия законопроекта о предоставлении помощи Украине от США. Как сообщает Bloomberg, Маск сделал эти заявления во время дискуссии на платформе Х, в которой приняли участие противники законопроекта о помощи Украине.

Кроме того, миллиардер заявил, что на российского президента давят, чтобы довести войну до конца: «Если он отступит, его убьют».

Маск также отверг обвинения в том, что он является апологетом Путина, назвав его «абсурдным». Он сказал, что его компании «наверняка сделали больше для подрыва России, чем кто-либо другой», напомнив, что SpaceX предоставляет Украине интернет-сервис Starlink, который был критически важным для связи страны после вторжения России, а также то, что SpaceX забрала бизнес у России в области космических запусков.

Маск также заявил, что его интерес заключается в том, чтобы остановить гибель людей по обе стороны войны.

«Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может устранить Путина, и будет ли этот человек миротворцем? Наверное, нет», - отметил Маск, добавив, что такой человек, скорее всего, будет «еще более жестким, чем Путин».