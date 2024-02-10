Житель Северной Осетии умер в больнице, куда он был доставлен с ожогом пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», - написал он.

Как ранее сообщал Меняйло, вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. В республике изъяли упаковки воды «Джермук». Предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, рекомендовано приостановить продажу.