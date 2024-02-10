Россия запрещает продажу минеральной воды из Армении обновлено 16:55
Житель Северной Осетии умер в больнице, куда он был доставлен с ожогом пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», - написал он.
Как ранее сообщал Меняйло, вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. В республике изъяли упаковки воды «Джермук». Предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, рекомендовано приостановить продажу.
* * * 16:03
Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий воды торговой марки «Джермук» Джермукского месторождения, расположенного в Армении, для проверки на безопасность, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки «Джермук» Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий воды», - говорится в сообщении.