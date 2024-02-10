Азербайджанский тренер и спортсмен признаны лучшими в Европе
Согласно опросу Европейской гимнастики, азербайджанские тренер и спортсмен Адиль Гусейнзаде и Михаил Малкин признаны лучшими в Европе по итогам 2023 года.
Малкин - 2-кратный чемпион мира и Европы по тамблингу. Гусейнзаде - главный тренер сборной Азербайджана по этой дисциплине.
Важно отметить, что наши представители соперничали в опросе со спортсменами и тренерами из всех гимнастических дисциплин.
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