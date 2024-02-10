Баку обратился к Еревану

Утверждения Министерства иностранных дел Армении о том, что меры, предпринятые Вооруженными силами Азербайджана против провокации армянской стороны, являются предлогом для эскалации, совершенно необоснованны. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«После военной провокации, приведшей к ранению азербайджанского военнослужащего, азербайджанская сторона устранила угрозу, исходящую от армянского военного поста. Эта мера была чисто ответной. Азербайджан привержен мирному процессу и призывает армянскую сторону избегать военной эскалации, которая может поставить под угрозу усилия в этом направлении», - отметили в ведомстве.