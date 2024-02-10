Польша увеличивает армию

Министерство обороны Польши приняло решение увеличить численность армии до конца 2024 года. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает TVP.

"В конце этого года наша армия будет насчитывать около 220 000 солдат. Это число будет увеличиваться каждый год", - заверил он.

Он также сказал, что численность армии очень важна, но не более важна, чем оперативные возможности и потенциал гражданской обороны.

"Именно на это мы будем делать ставку", - объявил Косиняк-Камыш.