Израиль передал Египту план эвакуации Рафаха

Израиль разработал план эвакуации гражданского населения из Рафаха и представил его Египту, сообщила газета The Wall Street Journal.

Тель-Авив предлагает создать 15 палаточных лагерей по 25 тысяч палаток в каждом, при этом за их формирование будет отвечать Египет.

«Израиль предлагает создать обширные палаточные городки в Газе в рамках эвакуационного плана, который будет финансироваться США и их партнерами из стран Персидского залива», - отмечает газета.