Ахмедов зарубил топором родителей и брата обновлено 18:33
13 февраля около четырех часов в прокуратуру Хатаинского района Баку поступила информация об убийстве трех человек на территории района.
В ходе расследования появились весомые подозрения в том, что Ахмед Ахмедов, 1999 года рождения, в ходе конфликта зарубил топором своего отца Мехмана Ахмедова, мать Бикя Ахмедову, 1977 года рождения, и брата, 2015 года рождения.
По факту в прокуратуре Хатаинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более человек). Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого.
В настоящее время продолжается предварительное следствие по делу.
*** 17:38
Как стало известно haqqin.az, убитая вместе с мужем и малолетним сыном Бикя Ахмедова была директором средней школы №59 в Хатаинском районе Баку.
О случившемся в полицию сообщили соседи.
* * * 17:15
Во вторник, 13 февраля, примерно в 16:30 в полицию поступила информация об убийстве в Хатаинском районе Баку Ахмедова Мехмана Ахмед оглу (1972 г.р.), Ахмедовой Бикя Бадал гызы (1977 г.р.) и Ахмедова Магомеда Мехман оглу (2015 г.р.).
Согласно сообщению пресс-службы МВД, по подозрению в убийстве членов семьи сотрудники полиции задержали Ахмедова Ахмеда Мехман оглу (1999 г.р.).
Идет расследование.