13 февраля около четырех часов в прокуратуру Хатаинского района Баку поступила информация об убийстве трех человек на территории района.

В ходе расследования появились весомые подозрения в том, что Ахмед Ахмедов, 1999 года рождения, в ходе конфликта зарубил топором своего отца Мехмана Ахмедова, мать Бикя Ахмедову, 1977 года рождения, и брата, 2015 года рождения.

По факту в прокуратуре Хатаинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более человек). Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время продолжается предварительное следствие по делу.