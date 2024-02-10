С 12 по 14 февраля министр науки и образования Эмин Амруллаев находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия во Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, Эмин Амруллаев встретился с министром образования ОАЭ Ахмадом Белхулом Аль Фаласи, а также государственным министром народного образования и передовых технологий, председателем совета директоров компании Emirates School Estate Сарой Аль Амири.

В ходе встреч обсуждалось текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.