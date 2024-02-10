Никки Хейли осудила Трампа

Конкурент экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке Никки Хейли раскритиковала его позицию в отношении НАТО. Об этом она рассказала 13 февраля в интервью Bloomberg.

На прошлой неделе в ходе предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп заявил, что бросит европейских союзников в случае потенциальной российской агрессии, если они нарушат свои обязательства по уплате взносов в НАТО.

«Трамп совершил ошибку, встав на сторону [президента России Владимира] Путина, а не наших союзников», — сказала она.

Хейли остается последним серьезным соперником Трампа от Республиканской партии. Она поддерживает более традиционную республиканскую политику, включая сильную роль США во внешней политике, уточняется в публикации.