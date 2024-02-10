Израиль и ХАМАС почти договорились

Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС добились прогресса в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на должностных лиц, знакомых с ситуацией.

Высокопоставленный египетский чиновник заявил, что посредники достигли «относительно значительного» прогресса в переговорах между Израилем и ХАМАС накануне запланированной на вторник в Каире встречи представителей Израиля, Катара и США. По его словам, целью предстоящей встречи будет «разработка окончательного проекта» соглашения о шестинедельном прекращении огня.

Кроме того, предусматриваются гарантии продолжения переговоров между сторонами о постоянном перемирии.

Другой источник агентства из числа представителей западного дипкорпуса в Египте подтвердил, что речь действительно идет о шестинедельном перемирии, однако «для достижения соглашения еще необходима дополнительная работа». Он отметил, что предстоящая во вторник встреча «будет иметь решающее значение для устранения остающихся разногласий, чтобы обе стороны договорились о шестинедельном перемирии и начали переговоры по окончательному соглашению о прекращении огня».